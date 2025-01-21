Трамп считает, что Дания "поддержит" продажу Гренландии

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил веру в то, что Дания "поддержит" его планы по покупке Гренландии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп сказал об этом в Белом доме после своей инаугурации, отвечая на вопросы журналистов.

"Гренландия – прекрасное место, она нужна нам для международной безопасности. Я уверен, что Дания поддержит", – сказал Трамп журналистам после возвращения в Овальный кабинет.

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Трамп пояснил, что, по его мнению, Дания пойдет на это, поскольку ей дорого содержать остров.

"Народ Гренландии недоволен Данией, как вы знаете. Я думаю, они довольны нами", – сказал президент США, напомнив о визите своего сына на остров две недели назад, во время которого гренландцы, по словам Трампа, якобы выражали свое удовлетворение.

В последние недели Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

Премьер Дании после общения с Трампом сообщила, что тот не отказался от своих угроз ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.

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