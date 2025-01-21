У Туреччині на гірськолижному курорті сталася пожежа, 10 загиблих

У ніч проти 21 січня у турецькому готелі на гірськолижному курорті в центральній провінції Болу сталася пожежа, внаслідок чого загинули 10 людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая в X (Twitter), пише "Європейська правда".

Очільник МВС Туреччини розповів, що інформація про пожежу надійшла близько 03:27 за місцевим часом.

Спершу стало відомо про шістьох загиблих та 31 пораненого, а пізніше Єрлікая проінформував про те, що кількість загиблих та поранених сягнула 10 та 32 відповідно.

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Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın: 10 ölü 32 yaralı



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yangının çıktığı Kartalkaya’ya hareket etti. pic.twitter.com/23HcCM0QgA – NOW HABER (@nowhaber) January 21, 2025

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otelinin restoranında saat 03.30’da yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen ve diğer katlara yayılan yangında 6 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.



Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. #Bolu pic.twitter.com/RGVV1xcSh7 – HURMA (@HurmaEdit) January 21, 2025

У ліквідації пожежі брали участь 267 людей особового складу з різних державних установ та організацій.

У Туреччині у грудні стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин, що забрав життя щонайменше 12 людей.

А 20 січня вісім людей загинули і семеро постраждали внаслідок пожежі у закладі для літніх людей під Белградом.