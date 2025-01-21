Укр Рус Eng

У Туреччині на гірськолижному курорті сталася пожежа, 10 загиблих

Відео
Новини — Вівторок, 21 січня 2025, 09:55 — Уляна Кричковська

У ніч проти 21 січня у турецькому готелі на гірськолижному курорті в центральній провінції Болу сталася пожежа, внаслідок чого загинули 10 людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая в X (Twitter), пише "Європейська правда".

Очільник МВС Туреччини розповів, що інформація про пожежу надійшла близько 03:27 за місцевим часом. 

Спершу стало відомо про шістьох загиблих та 31 пораненого, а пізніше Єрлікая проінформував про те, що кількість загиблих та поранених сягнула 10 та 32 відповідно.

Реклама:

У ліквідації пожежі брали участь 267 людей особового складу з різних державних установ та організацій.

У Туреччині у грудні стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин, що забрав життя щонайменше 12 людей.

А 20 січня вісім людей загинули і семеро постраждали внаслідок пожежі у закладі для літніх людей під Белградом. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина інциденти
Реклама: