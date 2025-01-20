Укр Рус Eng

У Сербії сталась пожежа у будинку для літніх людей, відомо про вісім загиблих

Новини — Понеділок, 20 січня 2025, 11:44 — Марія Ємець

Вісім людей загинули і семеро постраждали внаслідок пожежі у закладі для літніх людей під Белградом. 

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда". 

Пожежа почалася близько 03:30 ночі у закладі, що розташований у муніципалітеті Бараєво неподалік Белграда. На той час там перебували 30 людей. Вогнеборці прибули за чверть години, площа пожежі на той час досягла 150 квадратних метрів. 

Внаслідок пожежі вісім людей загинули і семеро постраждали. 

Реклама:

В МВС розглядають версію, що займання сталося через дії одного з мешканців закладу, ця людина серед загиблих. Слідчі продовжують з’ясовувати обставини подій. 

У листопаді під час пожежі в будинку для літніх людей у Сербії загинули дві особи.

Нагадаємо, у Сербії останніми тижнями продовжуються протести у зв’язку з обвалом фрагмента даху на залізничному вокзалі міста Нові Сад, що призвело до загибелі 15 людей. 

Читайте також: Врятувати президента Вучича: навіщо лідер Сербії оголосив референдум про довіру собі

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія інциденти
Реклама: