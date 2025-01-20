У Сербії сталась пожежа у будинку для літніх людей, відомо про вісім загиблих

Вісім людей загинули і семеро постраждали внаслідок пожежі у закладі для літніх людей під Белградом.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася близько 03:30 ночі у закладі, що розташований у муніципалітеті Бараєво неподалік Белграда. На той час там перебували 30 людей. Вогнеборці прибули за чверть години, площа пожежі на той час досягла 150 квадратних метрів.

Внаслідок пожежі вісім людей загинули і семеро постраждали.

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В МВС розглядають версію, що займання сталося через дії одного з мешканців закладу, ця людина серед загиблих. Слідчі продовжують з’ясовувати обставини подій.

У листопаді під час пожежі в будинку для літніх людей у Сербії загинули дві особи.

Нагадаємо, у Сербії останніми тижнями продовжуються протести у зв’язку з обвалом фрагмента даху на залізничному вокзалі міста Нові Сад, що призвело до загибелі 15 людей.

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