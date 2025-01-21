Туск доручив підготувати польські консульства у США до можливих депортацій поляків

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до очільника МЗС Радослава Сікорського щодо підготовки консульств у США до можливих депортацій польських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск заявив перед початком засідання уряду у вівторок, його цитує Polsat News.

Слова Туска прозвучали на тлі заяв нового президента США Дональда Трампа щодо намірів провести масову депортацію мігрантів.

За словами польського прем’єра, він ще до інавгурації Трампа попросив Сікорського вжити заходів на території США.

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"Я попросив міністра закордонних справ підготувати наші дипломатичні представництва, консульства в США, щоб вони були готові вжити заходів щодо поляків, які перебувають на цій території з різним статусом і різним рівнем легальності", – сказав він.

Глава уряду Польщі додав, що нова американська адміністрація не повідомила деталі щодо можливих депортацій, "і тому незрозуміло, чи може вона вплинути на польських громадян, які перебувають у США".

"Наші представництва в США будуть інформувати польських громадян, яких турбує нова ситуація. Можливо, немає причин для занепокоєння, але я запевняю вас, що ми будемо готові до будь-якої ситуації", – зауважив Туск.

Він наголосив, що урядові служби готові допомогти тим громадянам, які зацікавлені у поверненні до Польщі.

Варто зазначити, що після інавгурації Трамп скасував десятки рішень свого попередника Джо Байдена.

Зокрема, Трамп наказав заборонити надання притулку людям, які щойно прибули на південний кордон, та припинити надання громадянства за правом народження, яке гарантується 14-ю поправкою, дітям нелегальних іммігрантів.

Він наказав призупинити програму прийому біженців "до того часу, поки подальший в'їзд біженців до Сполучених Штатів не буде відповідати інтересам Сполучених Штатів".