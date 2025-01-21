Туск поручил подготовить польские консульства в США к возможным депортациям поляков

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к главе МИД Радославу Сикорскому по поводу подготовки консульств в США к возможным депортации польских граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск заявил перед началом заседания правительства во вторник, его цитирует Polsat News.

Слова Туска прозвучали на фоне заявлений нового президента США Дональда Трампа о намерениях провести массовую депортацию мигрантов.

По словам польского премьера, он еще до инаугурации Трампа попросил Сикорского принять меры на территории США.

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"Я попросил министра иностранных дел подготовить наши дипломатические представительства, консульства в США, чтобы они были готовы принять меры в отношении поляков, которые находятся на этой территории с разным статусом и разным уровнем легальности", – сказал он.

Глава правительства Польши добавил, что новая американская администрация не сообщила детали относительно возможных депортации, "и поэтому непонятно, может ли она повлиять на польских граждан, находящихся в США".

"Наши представительства в США будут информировать польских граждан, которых беспокоит новая ситуация. Возможно, нет причин для беспокойства, но я уверяю вас, что мы будем готовы к любой ситуации", – отметил Туск.

Он отметил, что правительственные службы готовы помочь тем гражданам, которые заинтересованы в возвращении в Польшу.

Стоит отметить, что после инаугурации Трамп отменил десятки решений своего предшественника Джо Байдена.

В частности, Трамп приказал запретить предоставление убежища людям, которые только что прибыли на южную границу, и прекратить предоставление гражданства по праву рождения, которое гарантируется 14-й поправкой, детям нелегальных иммигрантов.

Он приказал приостановить программу приема беженцев "до тех пор, пока дальнейший въезд беженцев в Соединенные Штаты не будет отвечать интересам Соединенных Штатов".