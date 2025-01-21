Трамп скасував десятки рішень Байдена після вступу на посаду

Новий президент США Дональд Трамп здійснив обіцяний шквал виконавчих дій у перший день свого правління, скасувавши десятки рішень свого попередника Джо Байдена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Times.

У своїй промові в понеділок ввечері Трамп сказав, що він скасовує майже 80 "підривних, радикальних виконавчих дій попередньої адміністрації".

Серед скасованих наказів Байдена були директиви, які зобов'язували федеральний уряд відновити програму допомоги біженцям і поступово припинити використання Міністерством юстиції приватних в'язниць.

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Деякі з указів Трампа майже напевно будуть оскаржені в суді, а інші матимуть здебільшого символічний характер. Але всі разом вони відображають його намір різко відвернутися від курсу адміністрації Байдена і виконати свої передвиборчі обіцянки.

Зокрема, Трамп наказав вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди, перейменувати гору Деналі та Мексиканську затоку, забезпечити, щоб штати, які застосовують смертну кару, мали "достатній запас" смертельних ін'єкційних препаратів.

Трамп наказав генеральному прокурору не застосовувати закон, який забороняв TikTok, 75 днів, щоб дати його адміністрації "можливість визначити відповідний курс уперед".

Трамп оголосив національну енергетичну надзвичайну ситуацію – вперше в історії США, – що може розблокувати нові повноваження для призупинення дії певних екологічних правил.

Він розпочав скасування нормативів епохи Байдена щодо забруднення вихлопних труб легкових автомобілів і легких вантажівок, які заохочували автовиробників виробляти більше електромобілів, скасував норми енергоефективності для посудомийних машин, душових насадок і газових плит, відкрив дику природу Аляски для більшого буріння нафтових і газових свердловин.

Трамп наказав заборонити надання притулку людям, які щойно прибули на південний кордон, та припинити надання громадянства за правом народження, яке гарантується 14-ю поправкою, дітям нелегальних іммігрантів. Він наказав призупинити програму прийому біженців "до того часу, поки подальший в'їзд біженців до Сполучених Штатів не буде відповідати інтересам Сполучених Штатів".

Трамп доручив федеральним відомствам розпочати розслідування торговельних практик, включаючи постійний дефіцит торговельного балансу та несправедливі валютні практики, а також дослідити потоки мігрантів та наркотиків з Канади, Китаю та Мексики до США.

Також він наказав оцінити дотримання Китаєм торговельної угоди, яку Трамп підписав у 2020 році, а також угоди між США, Мексикою та Канадою, яку Трамп підписав у 2020 році на заміну Північноамериканської угоди про вільну торгівлю.

Нагадаємо, у перший день президентства Трамп розповів у Білому домі, як Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.

У своїй інавгураційній промові Трамп пообіцяв стати миротворцем та об’єднувачем.