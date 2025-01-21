ЕСПЧ отклонил требование ультраправого кандидата в президенты Румынии, оспаривающего решение КС

Европейский суд по правам человека отклонил требование независимого ультраправого кандидата Келина Джорджеску о приостановлении действия решения КС Румынии об отмене результатов первого тура и перезапуске всего избирательного процесса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕСПЧ от 21 января, пишет "Европейская правда".

Судьи единогласно отказали Джорджеску в применении временных мер по его жалобе на решение КС Румынии об отмене первого тура. Джорджеску требовал приостановить исполнение решения Конституционного суда и возобновление избирательного процесса.

"Суд отклонил запрос, поскольку он выходит за пределы правила 39 (о временных мерах) Регламента суда", – говорится в сообщении.

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Судьи аргументировали свое решение тем, что в случае жалобы Джорджеску нет предпосылки о риске нанесения "непоправимого вреда" в том смысле, как это предусмотрено правилом о временных мерах.

Как сообщалось, Джорджеску подал свою жалобу в ЕСПЧ, требуя остановить действие решения КС до окончательного решения по жалобе и обязать Румынию организовать второй тур, где Джорджеску должен был бы соревноваться с прозападным кандидатом Эленой Ласкони.

В дополнение Джорджеску требует обязать Румынию "принять меры для устранения моральных и демократических предубеждений, восстановив доверие к избирательному процессу".

Последние опросы показали, что Джорджеску пока является самым популярным кандидатом. Повторное проведение президентских выборов назначено на май.