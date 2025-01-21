Антизахідний Джорджеску лідирує напередодні повторних виборів президента Румунії

Ультраправий проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску залишається найпопулярнішим кандидатом напередодні повторних президентських виборів, що пройдуть у травні.

Як пише "Європейська правда", це показало опитування громадської думки, оприлюднене в понеділок пізно ввечері, його дані наводить агентство Reuters.

Опитування, проведене соціологічною компанією Avangarde, показало, що в першому турі виборів, що відбудеться 4 травня, Джорджеску набрав би 38% голосів.

Крін Антонеску – єдиний кандидат від проєвропейського коаліційного уряду – отримав би 25% голосів. За ним з 17% слідує мер Бухареста Нікушор Дан, який заявив, що може балотуватися як незалежний кандидат.

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Елена Ласконі, лідерка опозиційного центристського Союзу порятунку Румунії, яка вийшла до скасованого згодом другого туру виборів разом із Джорджеску, отримала б 6%.

В опитуванні взяли участь 1 354 людини в період з 10 по 16 січня, похибка становить 2,6%.

Перший тур повторних президентських виборів у Румунії відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.

Залишається незрозумілим, чи буде дозволено Джорджеску знову балотуватися на посаду президента.

Нагадаємо, на початку грудня Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідного кандидата, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії, – повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.

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