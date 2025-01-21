Чому новий прозахідний уряд Болгарії може стати проблемою для України

Політична криза у Болгарії, що тривала щонайменше з березня минулого року, формально завершилася 15 січня.

Новий уряд сформували три ідеологічно протилежні партії: консервативні євроатлантисти ГЕРБ-СДС; популістичні ізоляціоністи з партії "Є такий народ" (ІТН); а також проросійська Болгарська соціалістична партія (БСП).

Складнощі перемовин рикошетом вдарили навіть по болгарсько-українських відносинах.

У грудні прем’єр-міністр Димитар Главчев не підписав безпекову угоду з Україною через вимогу від представників Народних зборів Болгарії дочекатись обрання чергового уряду.

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Про те, чи загрожує новий уряд Болгарії відносинам з Україною, читайте в статті Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша з Ради зовнішньої політики "Українська призма" Прихована загроза для України: чи збереже новий уряд Болгарії прозахідний курс. Далі – стислий її виклад.

Чи можна було сподіватися, що новий уряд Болгарії буде без проросійських учасників? Чи принаймні позиції прозахідних сил будуть більш потужними?

Така можливість була, але перемовини з "Демократичною Болгарією" були припинені через незгоду останніх бачити на посаді прем’єр-міністра представників від партії ГЕРБ-СДС – як голову партії Бойко Борисова, так і Росена Желязкова.

Як наслідок, коаліція була створена без "Демократичної Болгарії" – і навіть без формальної більшості.

Отже, нинішній уряд був сформований трьома партіями, що є ідеологічними опонентами, а крім того, у своїй роботі має задовольняти вимоги четвертої партії, без чого може в будь-який момент отримати вотум недовіри. А це означає нестійкість уряду.

Новий уряд Болгарії включає в себе 19 міністерств.

Деякі міністерства отримали незалежних керівників, "успадкованих" від попереднього технічного уряду Димитара Главчева.

Серед них – дуже важливе для України міністерство оборони, а крім того – міністерства сільського господарства та продовольства, а також міністерство електронного управління.

Фігури міністрів заслуговують на окрему увагу.

Серед них багато тих, хто раніше відзначився заявами чи діями на підтримку України.

Глава Міноборони Атанас Запрянов неодноразово підтримував Україну. Міністр правосуддя Георгі Валентинов Георгієв у 2023 році був відзначений державною нагородою України, орденом "За заслуги" III ступеня. Міністр туризму Мирослав Боршош ще у перші дні повномасштабного вторгнення 2022 року вимагав більшої участі Болгарії в допомозі Україні.

Проте є в новому уряді неоднозначні й недружні до України персонажі.

Насамперед – міністр праці та соціальної політики Борислав Гуцанов, який був "приємно здивований" пропозицією ГЕРБ відтермінувати підписання безпекової угоди.

Є питання і до міністра внутрішніх справ Даніела Мітова, який безпосередньо виступав за блокування безпекової угоди з Україною до обрання чергового уряду. Однак при цьому ж він заявляв, що ця угода мала б бути підписана ще декілька років тому.

Обнадійливими є слова міністра оборони Атанаса Запрянова, який запевнив, що Болгарія продовжуватиме підтримувати Україну, а питання безпекової угоди найближчим часом повернуть на розгляд.

Водночас поки що, незважаючи на друзів України в новому уряді Болгарії, загальний перебіг подій загалом відповідає інтересам Кремля.

Адже російський стратегічний інтерес полягає не тільки і не стільки у перемозі проросійських сил, скільки у хаотизації регіону – дискредитації національних еліт та виборчого процесу у країнах Євросоюзу.

Докладніше – в матеріалі Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша Прихована загроза для України: чи збереже новий уряд Болгарії прозахідний курс.