У Болгарії через два місяці після виборів затвердили новий уряд

У Болгарії Народні збори (парламент) затвердили склад нового уряду, запропонований найбільшою парламентською групою ГЄРБ, на чолі з прем’єром Росеном Желязковим.

Про це повідомляє БНР, інформує "Європейська правда".

За уряд на чолі з Желязковим проголосували 125 депутатів, проти висловились 114.

Одразу після голосування новий уряд склав присягу.

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Склад уряду був узгоджений після переговорів, які завершилися угодою між ГЄРБ – СДПН, Болгарською соціалістичною партією, а також популістичною політсилою "Є такий народ".

Зазначимо, що в Болгарії кілька років тривала політична криза через нездатність парламенту сформувати стабільний уряд, у результаті чого в країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів.

Усі вони не змогли призвести до формування постійного уряду.