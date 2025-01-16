У Болгарії через два місяці після виборів затвердили новий уряд
У Болгарії Народні збори (парламент) затвердили склад нового уряду, запропонований найбільшою парламентською групою ГЄРБ, на чолі з прем’єром Росеном Желязковим.
Про це повідомляє БНР, інформує "Європейська правда".
За уряд на чолі з Желязковим проголосували 125 депутатів, проти висловились 114.
Одразу після голосування новий уряд склав присягу.
Склад уряду був узгоджений після переговорів, які завершилися угодою між ГЄРБ – СДПН, Болгарською соціалістичною партією, а також популістичною політсилою "Є такий народ".
Зазначимо, що в Болгарії кілька років тривала політична криза через нездатність парламенту сформувати стабільний уряд, у результаті чого в країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів.
Усі вони не змогли призвести до формування постійного уряду.