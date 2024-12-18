Глава уряду Болгарії не підпише безпекову угоду з Україною без схвалення парламенту

Тимчасовий премʼєр-міністр Болгарії Дімітар Главчев просить згоди парламенту – Національних зборів – на підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною, без якої цього не зробить.

Про це він сказав перед початком саміту ЄС – Західні Балкани в Брюсселі в середу, 18 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Раніше в середу Главчев звернувся до парламенту з проханням дати очолюваному ним тимчасовому уряду мандат на підписання безпекової угоди з Україною.

"Якщо Національні збори не зберуть більшості для підтримки угоди, я її не підпишу", – підтвердив Главчев журналістам.

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Він наголосив, що угода "є юридично необов'язковою, політичною і не підпадає під сферу дії договорів, які підлягають ратифікації Національними зборами".

"Єдине, що мене турбує – це десятирічний термін дії… Але я думаю, що занадто оптимістично думати, що 10 років ми будемо тимчасовим урядом", – додав урядовець.

Зазначимо, що в Болгарії кілька років триває політична криза через нездатність парламенту сформувати стабільний уряд, у результаті чого в країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів.

Про підготовку безпекової угоди між Україною та Болгарією стало відомо наприкінці жовтня.

На сьогодні Україна підписала вже майже три десятки таких двосторонніх документів, а також Ukraine Compact – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.