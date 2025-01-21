Почему новое прозападное правительство Болгарии может стать проблемой для Украины

Политический кризис в Болгарии, длившийся как минимум с марта прошлого года, формально завершился 15 января.

Новое правительство сформировали три идеологически противоположные партии: консервативные евроатлантисты ГЕРБ-СДС; популистские изоляционисты из партии "Есть такой народ" (ИТН); а также пророссийская Болгарская социалистическая партия (БСП).

Сложности переговоров рикошетом ударили даже по болгарско-украинским отношениям.

В декабре премьер-министр Димитар Главчев не подписал соглашение по безопасности с Украиной из-за требования от представителей Народного собрания Болгарии дождаться избрания очередного правительства.

Реклама:

О том, угрожает ли новое правительство Болгарии отношениям с Украиной, читайте в статье Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша из Совета внешней политики "Украинская призма" Скрытая угроза для Украины: сохранит ли новое правительство Болгарии прозападный курс. Далее – краткое ее изложение.

Можно ли было надеяться, что новое правительство Болгарии будет без пророссийских участников? Или, по крайней мере, позиции прозападных сил будут более мощными?

Такая возможность была, но переговоры с "Демократической Болгарией" были прекращены из-за несогласия последних видеть на должности премьер-министра представителей от партии ГЕРБ-СДС – как председателя партии Бойко Борисова, так и Росена Желязкова.

Как следствие, коалиция была создана без "Демократической Болгарии" – и даже без формального большинства.

Следовательно, нынешнее правительство было сформировано тремя партиями, являющимися идеологическими оппонентами, а кроме того, в своей работе должно удовлетворять требования четвертой партии, без чего может в любой момент получить вотум недоверия. А это означает неустойчивость правительства.

Новое правительство Болгарии включает в себя 19 министерств.

Некоторые министерства получили независимых руководителей, "унаследованных" от предыдущего технического правительства Димитара Главчева.

Среди них – очень важное для Украины министерство обороны, а кроме того – министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также министерство электронного управления.

Среди министров много тех, кто ранее отметился заявлениями или действиями в поддержку Украины.

Глава Минобороны Атанас Запрянов неоднократно поддерживал Украину. Министр правосудия Георги Валентинов Георгиев в 2023 году был отмечен государственной наградой Украины, орденом "За заслуги" III степени. Министр туризма Мирослав Боршош еще в первые дни полномасштабного вторжения 2022 года требовал большего участия Болгарии в помощи Украине.

Однако есть в новом правительстве неоднозначные и недружественные к Украине персонажи.

Прежде всего – министр труда и социальной политики Борислав Гуцанов, который был "приятно удивлен" предложением ГЕРБ отсрочить подписание соглашения по безопасности.

Есть вопросы и к министру внутренних дел Даниэлу Митову, который непосредственно выступал за блокирование соглашения по безопасности с Украиной до избрания очередного правительства. Однако при этом же он заявлял, что это соглашение должно было быть подписано еще несколько лет назад.

Обнадеживающими являются слова министра обороны Атанаса Запрянова, который заверил, что Болгария будет продолжать поддерживать Украину, а вопрос соглашения по безопасности в ближайшее время вернут на рассмотрение.

Вместе с тем, пока что, несмотря на друзей Украины в новом правительстве Болгарии, общий ход событий в целом отвечает интересам Кремля.

Ведь российский стратегический интерес заключается не только и не столько в победе пророссийских сил, сколько в хаотизации региона – дискредитации национальных элит и избирательного процесса в странах Евросоюза.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша Скрытая угроза для Украины: сохранит ли новое правительство Болгарии прозападный курс.