У Франції сподіваються, що заяви Трампа змусять ЄС задуматися про власну оборону

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у вівторок висловив сподівання, що жорсткі заяви нового президента США Дональда Трампа стануть стимулом для європейців ретельніше дбати про власну оборону.

Заяву очільника французького оборонного відомства наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Лекорню в інтерв'ю радіостанції France Inter зазначив, що стратегічний рух США від Європи до Азійсько-Тихоокеанського регіону – це "серйозний удар у спину", який, як він сподівається, призведе до більшої оборонної автономії Європи.

Підкресливши, що Європі потрібно було б прагнути більшої стратегічної автономії незалежно від того, хто перебуває в Білому домі, французький міністр зазначив, що різкий тон Трампа може прискорити процес.

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"Можливо, жорстокість слів президента, нарешті, викличе шок і усвідомлення. Протягом десятиліть існувала спокуса сховатися під американською ядерною парасолькою, але тепер європейські країни повинні робити більше для розвитку власної оборонної промисловості", – сказав він.

Водночас Лекорню підкреслив, що "бажання закуповувати більше зброї у Сполучених Штатів – це неправильний шлях".

Він також різко висловився на адресу Стефана Сежурне, колишнього міністра закордонних справ Франції, а нині віцепрезидента Єврокомісії з питань процвітання і промислової стратегії, який у понеділок заявив, що з Трампом можна укласти "угоду", за якою ЄС обміняє вигідні торговельні умови зі США на збільшення закупівель зброї в американських фірм.

"Ми не проміняємо нашу безпеку на гамбургери і німецькі автомобілі", – сказав Лекорню.

Крім того, за його словами, той факт, що Трамп не згадав про війну в Україні у своїй інавгураційній промові, свідчить про зниження значущості Європи для Вашингтона.

Нагадаємо, Дональд Трамп 20 січня склав присягу і став 47-м президентом США. У своїй інавгураційній промові Трамп пообіцяв стати миротворцем та об’єднувачем.

Він також заявив, що хоче виправити дефіцит торгового балансу США з Європейським Союзом або за допомогою тарифів, або шляхом збільшення експорту енергоносіїв.