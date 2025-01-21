Трамп знову закликає ЄС купувати більше енергоресурсів США, щоб уникнути тарифів

Президент США Дональд Трамп повторив заклик до Європейського Союзу купувати більше американської нафти і газу, якщо ЄС хоче уникнути нових тарифів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Трамп спілкувався з журналістами у Білому домі після своєї інавгурації в понеділок.

"Єдине, що вони (європейці. – Ред.) можуть зробити швидко – це купити наші нафту і газ", – сказав Трамп журналістам.

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"Ми виправимо це за допомогою тарифів, або їм доведеться купувати наші нафту і газ", – додав він.

Європейський Союз, а також деякі азійські уряди розглядають можливість закупівлі більшої кількості енергоносіїв у найбільшого у світі виробника нафти та експортера скрапленого природного газу. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого року висунула ідею про те, що імпорт зі США може замінити споживання російського скрапленого газу.

Трамп прагне активізувати розвиток американської енергетики, оголосивши надзвичайний стан в енергетиці та скасувавши заборону на оренду морських нафтогазових родовищ, яка фактично заблокувала буріння в більшості прибережних вод США. Він також скасував заборону адміністрації Байдена на затвердження нових заводів з експорту СПГ.

"Ми збираємося заробити багато грошей на енергетиці. Ми маємо більше, ніж будь-хто інший", – заявив Трамп.

Трамп також заявив, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого.

А ще Дональд Трамп скасував десятки рішень Джо Байдена відразу після вступу на посаду.