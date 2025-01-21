Во Франции надеются, что заявления Трампа заставят ЕС задуматься о собственной обороне

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню во вторник выразил надежду, что жесткие заявления нового президента США Дональда Трампа станут стимулом для европейцев тщательно заботиться о собственной обороне.

Заявление главы французского оборонного ведомства приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Лекорню в интервью радиостанции France Inter отметил, что стратегическое движение США от Европы к Азиатско-Тихоокеанскому региону – это "серьезный удар в спину", который, как он надеется, приведет к большей оборонной автономии Европы.

Подчеркнув, что Европе нужно было бы стремиться к большей стратегической автономии независимо от того, кто находится в Белом доме, французский министр отметил, что резкий тон Трампа может ускорить процесс.

Реклама:

"Возможно, жестокость слов президента наконец вызовет шок и осознание. В течение десятилетий существовал соблазн спрятаться под американским ядерным зонтиком, но теперь европейские страны должны делать больше для развития собственной оборонной промышленности", – сказал он.

В то же время Лекорню подчеркнул, что "желание закупать больше оружия у Соединенных Штатов – это неправильный путь".

Он также резко высказался в адрес Стефана Сежурне, бывшего министра иностранных дел Франции, а ныне вице-президента Еврокомиссии по вопросам процветания и промышленной стратегии, который в понедельник заявил, что с Трампом можно заключить "сделку", по которой ЕС обменяет выгодные торговые условия с США на увеличение закупок оружия у американских фирм.

"Мы не променяем нашу безопасность на гамбургеры и немецкие автомобили", – сказал Лекорню.

Кроме того, по его словам, тот факт, что Трамп не упомянул о войне в Украине в своей инаугурационной речи, свидетельствует о снижении значимости Европы для Вашингтона.

Напомним, Дональд Трамп 20 января принял присягу и стал 47-м президентом США. В своей инаугурационной речи Трамп пообещал стать миротворцем и объединителем.

Он также заявил, что хочет исправить дефицит торгового баланса США с Европейским Союзом либо с помощью тарифов, либо путем увеличения экспорта энергоносителей.