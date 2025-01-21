Трамп помилково назвав Іспанію членом БРІКС, Мадрид відреагував

Новий президент США Дональд Трамп помилково назвав Іспанію країною-членом БРІКС.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Трамп помилково сказав, що Іспанія входить до БРІКС, коли журналіст запитав його про країни НАТО, такі як Іспанія, які не відповідають натовському мінімуму витрат на оборону у 2% від ВВП.

Американський президент почав свою відповідь зі слів "Іспанія має дуже низькі витрати на оборону", а потім перейшов до розмови про БРІКС.

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"Іспанія – країна БРІКС. Ви знаєте, що таке країна БРІКС? Ви дізнаєтесь", – сказав він журналісту.

Трамп повторив свою погрозу обкласти митами країни БРІКС, заявивши, що "ми збираємося накласти щонайменше 100-відсоткове мито на бізнес, який вони ведуть зі Сполученими Штатами".

У Мадриді зі здивуванням відреагували на заяви президента США.

Міністерка освіти Іспанії Пілар Алегрія, яка є речницею уряду, заявила, що не знає, чому Трамп зробив цей коментар.

"Я не знаю, чи була заява президента Трампа наслідком плутанини, але я можу підтвердити, що Іспанія не є членом БРІКС", – сказала Алегрія журналістам у вівторок.

Вона додала, що Іспанія була відданим членом НАТО протягом останніх чотирьох десятиліть, і іспанський уряд вважає США "справжнім союзником".

БРІКС сформували Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Варто зазначити, що під час передвиборчої кампанії Трамп також обіцяв накласти 60-відсоткові мита на китайські товари, а також мита у 25% на всі товари з Канади та Мексики.