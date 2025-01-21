Трамп ошибочно назвал Испанию членом БРИКС, Мадрид отреагировал

Новый президент США Дональд Трамп ошибочно назвал Испанию страной-членом БРИКС.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Трамп ошибочно сказал, что Испания входит в БРИКС, когда журналист спросил его о странах НАТО, таких как Испания, которые не соответствуют натовскому минимуму расходов на оборону в 2% от ВВП.

Американский президент начал свой ответ со слов "Испания имеет очень низкие расходы на оборону", а затем перешёл к разговору о БРИКС.

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"Испания – страна БРИКС. Вы знаете, что такое страна БРИКС? Вы узнаете", – сказал он журналисту.

Трамп повторил свою угрозу обложить пошлинами страны БРИКС, заявив, что "мы собираемся наложить по меньшей мере 100-процентную пошлину на бизнес, который они ведут с Соединенными Штатами".

В Мадриде с удивлением отреагировали на заявления президента США.

Министр образования Испании Пилар Алегрия, которая является пресс-секретарем правительства, заявила, что не знает, почему Трамп сделал этот комментарий.

"Я не знаю, было ли заявление президента Трампа следствием путаницы, но я могу подтвердить, что Испания не является членом БРИКС", – сказала Алегрия журналистам во вторник.

Она добавила, что Испания была преданным членом НАТО в течение последних четырех десятилетий, и испанское правительство считает США "настоящим союзником".

БРИКС сформировали Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Стоит отметить, что во время предвыборной кампании Трамп также обещал наложить 60-процентные пошлины на китайские товары, а также пошлины в 25% на все товары из Канады и Мексики.