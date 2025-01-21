У Німеччині стався вибух на об’єкті компанії Bosch: є загиблі
Новини — Вівторок, 21 січня 2025, 19:05 —
У німецькому місті Ройтлінген вранці у вівторок стався вибух газу на об’єкті компанії Bosch, внаслідок якого загинули двоє осіб.
Про це повідомляє Bild з посиланням на дані місцевої поліції, пише "Європейська правда".
За повідомленнями поліції, 52-річний чоловік загинув на місці події сьогодні вранці, а його 44-річний колега помер у лікарні від отриманих серйозних поранень.
Повідомляється, що обидва були співробітниками сторонньої компанії.
У поліції зазначили, що з газового балона, що зберігався на відкритому повітрі, стався витік газу силана.
Коли співробітники вирушили з'ясовувати причину, стався вибух.
Розслідуванням події займатиметься кримінальний відділ.
Раніше повідомляли, що у порту Барселони стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина.
У Туреччині у грудні стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин, що забрав життя щонайменше 12 людей.