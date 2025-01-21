У Німеччині стався вибух на об’єкті компанії Bosch: є загиблі

У німецькому місті Ройтлінген вранці у вівторок стався вибух газу на об’єкті компанії Bosch, внаслідок якого загинули двоє осіб.

Про це повідомляє Bild з посиланням на дані місцевої поліції, пише "Європейська правда".

За повідомленнями поліції, 52-річний чоловік загинув на місці події сьогодні вранці, а його 44-річний колега помер у лікарні від отриманих серйозних поранень.

dpa

Повідомляється, що обидва були співробітниками сторонньої компанії.

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У поліції зазначили, що з газового балона, що зберігався на відкритому повітрі, стався витік газу силана.

Коли співробітники вирушили з'ясовувати причину, стався вибух.

Розслідуванням події займатиметься кримінальний відділ.

Раніше повідомляли, що у порту Барселони стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина.

У Туреччині у грудні стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин, що забрав життя щонайменше 12 людей.