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У порту Барселони стався вибух, одна людина загинула

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Новини — Вівторок, 21 січня 2025, 12:38 — Уляна Кричковська

У порту Барселони у вівторок, 21 січня стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина.

Про це повідомила місцева служба з надзвичайних ситуацій, передає Reuters, пише "Європейська правда".

В іспанському місті Барселона у вівторок, 21 січня, стався вибух у порту під час ремонтних робіт в енергетичному доку, де завантажуються хімічні продукти.

Внаслідок цього загинула людина, ще одна постраждала.

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Надзвичайники проінформували, що пожежу, яка виникла, вдалося загасити.

У Туреччині у грудні стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин, що забрав життя щонайменше 12 людей.

20 січня вісім людей загинули і семеро постраждали внаслідок пожежі у закладі для літніх людей під Белградом. 

У ніч проти 21 січня у турецькому готелі на гірськолижному курорті в центральній провінції Болу сталася пожежа, внаслідок чого загинули 10 людей.

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