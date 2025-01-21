У порту Барселони стався вибух, одна людина загинула

У порту Барселони у вівторок, 21 січня стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина.

Про це повідомила місцева служба з надзвичайних ситуацій, передає Reuters, пише "Європейська правда".

В іспанському місті Барселона у вівторок, 21 січня, стався вибух у порту під час ремонтних робіт в енергетичному доку, де завантажуються хімічні продукти.

Внаслідок цього загинула людина, ще одна постраждала.

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Надзвичайники проінформували, що пожежу, яка виникла, вдалося загасити.

#Últimahora 🚨 Explosión en #Barcelona.



Se ha producido en Terminales Portuarias S.L. (#TEPSA), en el muelle de líquidos inflamables del Puerto, y deja al menos 2 personas afectadas.



🚒@bomberscat y 🚑@semgencat en la zona. Aviso a las 10:00h.



📸 @elcasocat #PLASEQCAT pic.twitter.com/Lq15f3tMhN – eSPAINews (@eSPAINews_) January 21, 2025

У Туреччині у грудні стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин, що забрав життя щонайменше 12 людей.

20 січня вісім людей загинули і семеро постраждали внаслідок пожежі у закладі для літніх людей під Белградом.

У ніч проти 21 січня у турецькому готелі на гірськолижному курорті в центральній провінції Болу сталася пожежа, внаслідок чого загинули 10 людей.