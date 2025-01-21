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В Германии произошел взрыв на объекте компании Bosch: есть погибшие

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Новости — Вторник, 21 января 2025, 19:05 — Ирина Кутелева

В немецком городе Ройтлинген утром во вторник произошел взрыв газа на объекте компании Bosch, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные местной полиции, пишет "Европейская правда".

По сообщениям полиции, 52-летний мужчина погиб на месте происшествия сегодня утром, а его 44-летний коллега скончался в больнице от полученных серьезных ранений.

 
dpa

Сообщается, что оба были сотрудниками сторонней компании.

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В полиции отметили, что из газового баллона, хранившегося на открытом воздухе, произошла утечка газа силана.

Когда сотрудники отправились выяснять причину, произошел взрыв.

Расследованием происшествия будет заниматься уголовный отдел.

Ранее сообщалось, что в порту Барселоны произошел взрыв, в результате которого погиб один человек.

В Турции в декабре произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ, унесший жизни по меньшей мере 12 человек.

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Германия
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