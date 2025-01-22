РосЗМІ: Росія готується подати газ у Придністров’я через Туреччину з лютого

Російський газ у Придністров'я, ймовірно, постачатиметься через Туреччину з 1 лютого – для цього було заброньовано ділянку газопроводу "Турецький потік".

Про це стало відомо російському виданню "Коммерсант", пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, 20 січня кіпрська компанія Ozbor Enterprises забронювала ділянку газопроводу "Турецький потік" потужністю близько 3,1 млн кубометрів на добу до точки входу "Странджа-2" на кордоні Туреччини і Болгарії. Це випливає з даних торгової платформи RBP.

Потужності зарезервовані на місяць – з 1 лютого. Ці обсяги фактично збігаються з потребами в газі Придністров'я. Джерела видання кажуть, що опрацьовуються різні варіанти поставок російського газу до невизнаної республіки. Через Туреччину на сьогодні пріоритетний варіант.

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За реалізації такого сценарію вартість поставленого газу оцінюють у $160 млн.

Поставки газу до Придністров'я здійснюватимуть у мінімально необхідних обсягах, на відміну від обсягів, які в минулому давали змогу використовувати газ для генерації електроенергії та її поставок до Молдови.

З 1 січня 2025 року через закінчення транзитного контракту "Газпром" припинив постачання газу через Україну, пославшись на неврегульовані борги "Молдовагазу". "Газпром" оцінював борг у $709 млн, Кишинів цього боргу не визнає.

Через відсутність російського газу в Придністров'ї відключено центральне опалення і гаряче водопостачання житлових будинків, відбуваються віялові відключення електроенергії, зупинено практично всі промислові підприємства.

Влада невизнаного Придністров’я стверджує, що наявних запасів природного газу в економному режимі споживання вистачить до кінця січня.

Минулого тижня лідер невизнаної республіки Вадим Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

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