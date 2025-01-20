Укр Рус Eng

У Придністров’ї кажуть, що мають запас газу до кінця січня

Новини — Понеділок, 20 січня 2025, 12:00 — Марія Ємець

Влада невизнаного Придністров’я стверджує, що наявних запасів природного газу в економному режимі споживання вистачить ще на 11 днів.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву "міністра" економічного розвитку Сергєя Оболоника опублікували у Telegram "уряду" невизнаної республіки.

Оболоник заявив, що Придністров’ю має вистачити наявних запасів газу до кінця січня. 

"Газового ресурсу з його споживанням у тому режимі, як на поточний момент… є на 11 діб. Тобто, за прогнозом, як ми і казали, до кінця січня. Цей прогноз підтверджується. На сьогодні ситуація не змінилась", – зазначив він. 

Реклама:

Також у понеділок лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що регіон погоджується отримати газ, доставлений молдовською держкомпанією "Молдовагаз", і готовий платити за нього. 

Минулого тижня Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги"

Після цього молдовський премʼєр-міністр Дорін Речан розповів, що спілкувався з Красносельським. Він наголосив, що Москва не запропонувала рішення щодо природного газу і ввела в оману адміністрацію на лівому березі Дністра.

Дивіться також інтерв’ю "ЄП" про газову війну і те, навіщо Путін розкачує Молдову.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Придністров'я Молдова
Реклама: