Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини

Президент Володимир Зеленський зустрівся у німецькому Бундестазі з лідером опозиційної фракції Німеччини ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом.

Про це він повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Зустріч Зеленського та Мерца відбулася у вівторок, 21 січня. Під час неї український президент подякував Німеччині за підтримку України.

Вони обговорили, як надалі наближати справедливий мир для України, а також глобальні виклики та ситуацію на фронті.

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ХДС/ХСС включив підтримку України та обіцянку розширення санкцій проти Росії у свою передвиборчу програму.

На зустрічі з Мерцом в грудні Зеленський заявив, що Україна очікує від Німеччини "посилення української далекобійності".

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