Німецький ХДС, який є лідером рейтингів, у передвиборчій програмі обіцяє підтримку України

Німецькі консерватори "Християнсько-деморатичний союз" включили підтримку України та обіцянку розширення санкцій проти Росії у свою передвиборчу програму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У блоці програми про зовнішню та безпекову політику ХДС обіцяє продовжити підтримку України у її боротьбі проти російської агресії "усіма необхідними дипломатичними, фінансовими, гуманітарними способами та постачанням зброєю".

Також політсила обіцяє просувати розширення санкцій проти Росії у конкретних сферах.

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ХДС прагне встановити 2% від ВВП як найнижчу допустиму межу витрат на оборону – що й зараз є цільовим показником НАТО, але не пропонує ставити вищу планку. Також у програмі йдеться про запровадження загальнообов’язкової річної служби на суспільно важливій роботі та збільшення призову до війська.

Нагадаємо, чинний канцлер Олаф Шольц запропонував парламенту 16 грудня провести голосування за довіру уряду, що, як очікують, відкриє шлях до проведення дострокових виборів у лютому.

Шольц заявив, що не стане віцеканцлером у наступному уряді у випадку, якщо його очолить лідер християнських демократів (ХДС) Фрідріх Мерц.

На зустрічі з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом, який нещодавно приїздив до Києва, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Німеччини "посилення української далекобійності" – вочевидь натякаючи на ракети Taurus.

Мерц неодноразово висловлювався на користь цього рішення, а в одному з останніх коментарів заявив, що поставив би Україні далекобійні ракети Taurus лише після консультацій зі США.