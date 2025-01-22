Зеленский встретился с кандидатом в канцлеры Германии

Президент Владимир Зеленский встретился в немецком Бундестаге с лидером оппозиционной фракции Германии ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Встреча Зеленского и Мерца состоялась во вторник, 21 января. Во время нее украинский президент поблагодарил Германию за поддержку Украины.

Они обсудили, как в дальнейшем приближать справедливый мир для Украины, а также глобальные вызовы и ситуацию на фронте.

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ХДС/ХСС включил поддержку Украины и обещание расширения санкций против России в свою предвыборную программу.

На встрече с Мерцем в декабре Зеленский заявил, что Украина ожидает от Германии "усиления украинской дальнобойности".

О том, кем является Фридрих Мерц, читайте в статье Мерц придет, порядок наведет? Что известно о политике, который должен стать новым канцлером Германии.