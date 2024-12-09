Зеленський натякнув кандидату в канцлери Німеччини на Taurus

Україна очікує від Німеччини посилення української далекобійності, заявив президент України Володимир Зеленський кандидату у канцлери Німеччини Фрідріху Мерцу у Києві в понеділок.

Зеленського цитує агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Глава держави подякував Німеччині за "допомогу, яку надають загалом і уряд, і парламентарі Німеччини, люди, які приймали українців із самого початку війни".

При цьому президент зауважив: "Дуже розраховуємо на посилення далекобійності України".

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У пресслужбі ОПУ зазначили, що і Зеленський, і Мерц погодилися, що "Україну можуть зміцнити далекобійні спроможності та запрошення в НАТО". У повідомленні прямо не вказано про ракети Taurus, однак, як відомо, Україна вже давно просить Німеччину надати цю далекобійну зброю, проте канцлер Олаф Шольц виступає проти.

Натомість Фрідріх Мерц, який має вкрай високі шанси стати наступним канцлером Німеччини після виборів у лютому, підтримує передачу цих крилатих ракет Україні.

Нещодавно Шольц звинуватив Мерца у надто ризикованій політиці щодо підтримки України, зокрема щодо можливих поставок Taurus.

Мерц, зокрема, пропонував Шольцу разом з Британією та Францією висунути Путіну ультиматум, невиконання якого передбачало би можливість надання Україні Taurus.