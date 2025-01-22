Найбільша ультраправа партія Румунії підтримає антизахідного Джорджеску на виборах

Румунська ультраправа партія "Альянс за єдність румунів" (AUR), яка є найбільшою опозиційною силою в парламенті, оголосила про підтримку антизахідного кандидата Келіна Джорджеску на виборах президента.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Adevarul.

У заяві AUR ідеться, що керівництво партії вирішило підтримати "волевиявлення румунів на виборах 24 листопада, а саме – підтримати Келіна Джорджеску".

Лідер румунських ультраправих Джордже Сіміон, який також брав участь у президентських виборах, не висуватиме своєї кандидатури, уточнити в AUR.

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"Маніпуляції продовжуються, будь ласка, припиніть вносити мене в списки, я не балотуюся, я був би кращим прем'єр-міністром, ніж президентом, але це можуть вирішити тільки румуни", – прокоментував сам Сіміон.

На початку грудня 2024 року Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідного кандидата, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії, – повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.

Перший тур повторних президентських виборів у Румунії відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.

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