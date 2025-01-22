Крупнейшая ультраправая партия Румынии поддержит антизападного Джорджеску на выборах

Румынская ультраправая партия "Альянс за единство румын" (AUR), которая является крупнейшей оппозиционной силой в парламенте, объявила о поддержке антизападного кандидата Кэлина Джорджеску на выборах президента.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Adevarul.

В заявлении AUR говорится, что руководство партии решило поддержать "волеизъявление румын на выборах 24 ноября, а именно – поддержать Кэлина Джорджеску".

Лидер румынских ультраправых Джордже Симион, который также участвовал в президентских выборах, не будет выдвигать свою кандидатуру, уточнить в AUR.

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"Манипуляции продолжаются, пожалуйста, прекратите вносить меня в списки, я не баллотируюсь, я был бы лучшим премьер-министром, чем президентом, но это могут решить только румыны", – прокомментировал сам Симион.

В начале декабря 2024 года Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Кэлина Джорджеску.

Джорджеску – антизападного кандидата, который неожиданно победил в первом туре выборов президента Румынии, – связали с кампанией иностранного вмешательства через TikTok.

Первый тур повторных президентских выборов в Румынии состоится 4 мая, а второй – 18 мая.

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