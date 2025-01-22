Прем’єр Іспанії: технологічні мільярдери хочуть повалити демократію

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав світових лідерів взятися за боротьбу за повернення цифрових платформ до їхнього первісного призначення – бути безпечним місцем для спілкування, а не "інструментами нашого власного гноблення".

Про це він заявив під час виступу в межах Всесвітнього економічного форуму у Давосі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Іспанський прем’єр закликав "повернути соціальним мережам велич".

У своїй промові Санчес різко критикує технологічних мільярдерів у світі, натякаючи, зокрема на Ілона Маска.

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Очільник уряду Іспанії стверджує, що багатство і влада сконцентрувалися в руках небагатьох, "ціною нашого психічного здоров'я і наших демократій".

Він звинувачує найбільші соціальні мережі в завданні шкоди ліберальному порядку і соціальній системі.

"Нам говорили, що ці платформи допоможуть вирівняти ігрове поле, але вони зробили його ще більш несправедливим", – каже Санчес.

Він покладає провину за погіршення стану соціальних мереж на Росію, на "антисистемні політичні сили" і на самих власників великих соціальних мереж, яких він називає невеликою групою техномільярдерів, яких більше не влаштовує економічний вплив.

За словами іспанського прем’єра, ці мільярдери хочуть отримати політичну владу таким чином, щоб підірвати наші політичні системи.

У цьому контексті він виділяє Пітера Тіля, мільярдера, колишнього генерального директора PayPal.

"Пітер Тіль... відкрито зізнався в інтерв'ю, що техномільярдери хочуть повалити демократію, тому що "вони перестали вірити, що свобода і демократія сумісні", – зазначив Санчес.

І ця свобода, яку вони мають на увазі, додає Санчес, призначена для тих, хто вважає, що оскільки вони багаті, то стоять над законом.

"Ось чому технологічні мільярдери хочуть повалити демократію", – резюмував іспанський прем’єр.

Останнім часом Ілон Маск активно коментує політичну ситуацію в європейських країнах і прямо закликає до відставки глав урядів Великої Британії та Німеччини.

У Німеччині Маск викликав лють за кілька тижнів до федеральних виборів своїм коментарем, в якому стверджувалося, що лише ультраправа "Альтернатива для Німеччини" може "врятувати Німеччину", та назвав канцлера Олафа Шольца некомпетентним дурнем.

За інформацією ЗМІ, Ілон Маск також проводив приватні обговорення з союзниками щодо усунення прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з його посади до наступних виборів.

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