Премьер Испании: технологические миллиардеры хотят свергнуть демократию

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал мировых лидеров взяться за борьбу за возвращение цифровых платформ к их первоначальному назначению – быть безопасным местом для общения, а не "инструментами нашего собственного угнетения".

Об этом он заявил во время выступления в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Испанский премьер призвал "вернуть социальным сетям величие".

В своей речи Санчес резко критикует технологических миллиардеров в мире, намекая, в частности на Илона Маска.

Реклама:

Глава правительства Испании утверждает, что богатство и власть сконцентрировались в руках немногих, "ценой нашего психического здоровья и наших демократий".

Он обвиняет крупнейшие социальные сети в нанесении вреда либеральному порядку и социальной системе.

"Нам говорили, что эти платформы помогут выровнять игровое поле, но они сделали его еще более несправедливым", – говорит Санчес.

Он возлагает вину за ухудшение состояния социальных сетей на Россию, на "антисистемные политические силы" и на самих владельцев крупных социальных сетей, которых он называет небольшой группой техномиллиардеров, которых больше не устраивает экономическое влияние.

По словам испанского премьера, эти миллиардеры хотят получить политическую власть таким образом, чтобы подорвать наши политические системы.

В этом контексте он выделяет Питера Тиля, миллиардера, бывшего генерального директора PayPal.

"Питер Тиль... открыто признался в интервью, что техномиллиардеры хотят свергнуть демократию, потому что "они перестали верить, что свобода и демократия совместимы", – отметил Санчес.

И эта свобода, которую они имеют в виду, добавляет Санчес, предназначена для тех, кто считает, что поскольку они богаты, то стоят над законом.

"Вот почему технологические миллиардеры хотят свергнуть демократию", – резюмировал испанский премьер.

В последнее время Илон Маск активно комментирует политическую ситуацию в европейских странах и прямо призывает к отставке глав правительств Великобритании и Германии.

В Германии Маск вызвал ярость за несколько недель до федеральных выборов своим комментарием, в котором утверждалось, что только ультраправая "Альтернатива для Германии" может "спасти Германию", и назвал канцлера Олафа Шольца некомпетентным дураком.

По информации СМИ, Илон Маск также проводил частные обсуждения с союзниками по устранению премьер-министра Британии Кира Стармера с его должности до следующих выборов.

Читайте также на эту тему: Штурм Европы: как и зачем Илон Маск вмешивается в политику европейских стран.