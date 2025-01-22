У Польщі оцінили кількість поляків, яких може торкнутись масова депортація Трампа

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що оголошений президентом США Дональдом Трампом план щодо масової депортації нелегалів може торкнутись кількох тисяч польських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський, якого цитує RMF24.

Тим, хто не має легального перебування в США, міністерство рекомендує повернутися до Польщі.

За словами Бартошевського, всі, хто відчуває занепокоєння, повинні звертатися за допомогою до консульств.

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"Ми допоможемо нашим громадянам потрапити в країну. Ми дуже раді, ми закликаємо всіх польських громадян приїжджати в країну і працювати тут, тому що безробіття практично не існує", – зазначив він.

За даними МЗС, консульські установи в США готові видавати документи, які дозволять безпечно повернутися в країну. Зокрема, додаткове консульське чергування розпочалося в Чикаго.

Як відомо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до очільника МЗС Радослава Сікорського щодо підготовки консульств у США до можливих депортацій польських громадян.

Слова Туска прозвучали на тлі заяв нового президента США Дональда Трампа щодо намірів провести масову депортацію мігрантів.