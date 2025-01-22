В Польше оценили количество поляков, которых может коснуться массовая депортация Трампа

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что объявленный президентом США Дональдом Трампом план по массовой депортации нелегалов может коснуться нескольких тысяч польских граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский, которого цитирует RMF24.

Тем, кто не имеет легального пребывания в США, министерство рекомендует вернуться в Польшу.

По словам Бартошевского, все, кто испытывает беспокойство, должны обращаться за помощью в консульства.

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"Мы поможем нашим гражданам попасть в страну. Мы очень рады, мы призываем всех польских граждан приезжать в страну и работать здесь, потому что безработицы практически не существует", – отметил он.

По данным МИД, консульские учреждения в США готовы выдавать документы, которые позволят безопасно вернуться в страну. В частности, дополнительное консульское дежурство началось в Чикаго.

Как известно, премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к главе МИД Радославу Сикорскому по подготовке консульств в США к возможным депортациям польских граждан.

Слова Туска прозвучали на фоне заявлений нового президента США Дональда Трампа о намерениях провести массовую депортацию мигрантов.