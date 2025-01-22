Аварія на вугільній шахті у Словенії: загинули троє людей
Рятувальники в середу, 22 січня, виявили тіло третього шахтаря, який загинув у результаті затоплення вугільної шахти Веленє на північному сході Словенії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delo.si.
Тіло третього гірника у Словенії знайшли після обіду середи – після того, як уранці рятувальники витягли другого загиблого.
Генеральний директор шахти Веленє Марко Мавец розповів, що робота все ще ускладнюється завалами породи.
Сім'ям загиблих забезпечать психологічну та фінансову підтримку, запевнив він.
Мер Веленє Петер Дермола заявив, що на пʼятницю, 24 січня, оголосять день жалоби у звʼязку з аварією у шахті.
Останній нещасний випадок зі смертельним наслідком на шахті в місті стався у 2003 році, коли загинули двоє шахтарів.
Аварія сталася увечері в понеділок, 20 січня, на шахті, що входить до складу державного холдингу Slovenske Elektrarne Group, який постачає вугілля для Шоштанської теплової електростанції.
На момент затоплення шахти в ній перебували 14 гірників, з яких не вдалось врятуватись трьом.