Аварія на вугільній шахті у Словенії: загинули троє людей

Рятувальники в середу, 22 січня, виявили тіло третього шахтаря, який загинув у результаті затоплення вугільної шахти Веленє на північному сході Словенії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delo.si.

Тіло третього гірника у Словенії знайшли після обіду середи – після того, як уранці рятувальники витягли другого загиблого.

Генеральний директор шахти Веленє Марко Мавец розповів, що робота все ще ускладнюється завалами породи.

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Сім'ям загиблих забезпечать психологічну та фінансову підтримку, запевнив він.

Мер Веленє Петер Дермола заявив, що на пʼятницю, 24 січня, оголосять день жалоби у звʼязку з аварією у шахті.

Останній нещасний випадок зі смертельним наслідком на шахті в місті стався у 2003 році, коли загинули двоє шахтарів.

Аварія сталася увечері в понеділок, 20 січня, на шахті, що входить до складу державного холдингу Slovenske Elektrarne Group, який постачає вугілля для Шоштанської теплової електростанції.

На момент затоплення шахти в ній перебували 14 гірників, з яких не вдалось врятуватись трьом.