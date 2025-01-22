Авария на угольной шахте в Словении: погибли три человека

Спасатели в среду, 22 января, обнаружили тело третьего шахтера, погибшего в результате затопления угольной шахты Велене на северо-востоке Словении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delo.si.

Тело третьего горняка в Словении нашли после обеда среды – после того, как утром спасатели вытащили второго погибшего.

Генеральный директор шахты Велене Марко Мавец рассказал, что работа все еще осложняется завалами породы.

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Семьям погибших обеспечат психологическую и финансовую поддержку, заверил он.

Мэр Веленье Петер Дермола заявил, что на пятницу, 24 января, объявят день траура в связи с аварией в шахте.

Последний несчастный случай со смертельным исходом на шахте в городе произошел в 2003 году, когда погибли двое шахтеров.

Авария произошла вечером в понедельник, 20 января, на шахте, входящей в состав государственного холдинга Slovenske Elektrarne Group, который поставляет уголь для Шоштанской тепловой электростанции.

На момент затопления шахты в ней находились 14 горняков, из которых не удалось спастись трем.