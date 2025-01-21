У Словенії сталась аварія на шахті: є загиблий і зниклі безвісти

В результаті аварії на вугільній шахті на північному сході Словенії загинув щонайменше один гірник, ще двоє зникли безвісти.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Вода раптово ринула в шахту в місті Веленє в понеділок увечері, повідомили офіційні особи та ЗМІ. Більшості шахтарів вдалося врятуватися, але троє залишилися в пастці, один із них загинув.

Генеральний директор шахти Марко Мавец заявив, що шанси на те, що двоє зниклих гірників ще живі, невеликі.

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Рятувальні роботи були ускладнені через мул і воду, що накопичилися в шахті. Причина аварії поки не відома.

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар закликала провести ретельне розслідування, щоб запобігти подібним трагедіям у майбутньому і забезпечити безпеку всіх шахтарів.

Вугілля у Веленє видобувається на глибині понад 500 метрів під землею.

Двоє шахтарів загинули в результаті нещасного випадку у Веленє у 2003 році.

Нагадаємо, влітку на одній з найстаріших шахт Польщі сталася серйозна аварія.

А внаслідок нещасного випадку на іншій шахті у Сілезії в травні загинули троє гірників.