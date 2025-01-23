Одна із засуджених за штурм Капітолія відмовилась від помилування Трампом

Колишня прибічниця президента США Дональда Трампа Памела Гемпгілл, яка брала участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року, відмовилася від помилування президента.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Як зазначається, за участь у заворушеннях Гемпгілл ув'язнили на 60 днів. За її словами, вона була частиною того, що вона зараз називає "культом MAGA (Make America Great Again)".

"Це було б ляпасом верховенству права, поліцейським Капітолія та нашій нації", – сказала вона.

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Фото: Sky News

Жінка заявила, що не хоче бути частиною спроб переписати історію подій 6 січня, які вона вважає повстанням.

"Це було повстання, і я не хочу брати участь у тому, щоб допомагати їм переписувати історію. Я була винна", – сказала вона.

Також Гемпгілл зазначила, що тоді не усвідомлювала, що була частиною "культу" і що Трамп оприлюднив "велику брехню про те, що вибори були вкрадені".

"Але коли ти належиш до культу MAGA, на тебе так сильно тиснуть і наполягають, щоб ти не слухав нікого, окрім Трампа. Згодом я зрозуміла, що все це – ні що інше, як пропаганда і брехня, а сам Трамп – справді небезпечний нарцис", – заявила жінка.

Гемпгілл сказала, що мирні протести "можуть опинитися під загрозою" побоюючись, що такі групи, як ультраправі "Proud Boys", отримають сміливість застосувати насильство в майбутньому.

Коментуючи повідомлення про те, що деяких помилуваних запросять до Білого дому, вона сказала, що це обернеться "жахом".

Водночас жінка зазначила, що бажає запрошення до Конгресу, щоб сказати, "що насправді сталося" в день заворушень.

У перший день свого президентства Трамп помилував майже всіх 1500 осіб, звинувачених у зв'язку з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

Наступного дня понад 200 причетних до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року було випущено з виправних установ після помилування – таке рішення розкритикували правоохоронці.