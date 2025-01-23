Одна из осужденных за штурм Капитолия отказалась от помилования Трампом

Бывшая сторонница президента США Дональда Трампа Памела Хэмпхилл, которая участвовала в штурме Капитолия 6 января 2021 года, отказалась от помилования президента.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, за участие в беспорядках Хэмпхилл заключили в тюрьму на 60 дней. По ее словам, она была частью того, что она сейчас называет "культом MAGA (Make America Great Again)".

"Это было бы пощечиной верховенству права, полицейским Капитолия и нашей нации", – сказала она.

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Фото: Sky News

Женщина заявила, что не хочет быть частью попыток переписать историю событий 6 января, которые она считает восстанием.

"Это было восстание, и я не хочу участвовать в том, чтобы помогать им переписывать историю. Я была виновата", – сказала она.

Также Хэмпхилл отметила, что тогда не осознавала, что была частью "культа" и что Трамп обнародовал "большую ложь о том, что выборы были украдены".

"Но когда ты принадлежишь к культу MAGA, на тебя так сильно давят и настаивают, чтобы ты не слушал никого, кроме Трампа. Со временем я поняла, что все это – ни что иное, как пропаганда и ложь, а сам Трамп – действительно опасный нарцисс", – заявила женщина.

Хэмпгилл сказала, что мирные протесты "могут оказаться под угрозой" опасаясь, что такие группы, как ультраправые "Proud Boys", получат смелость применить насилие в будущем.

Комментируя сообщения о том, что некоторых помилованных пригласят в Белый дом, она сказала, что это обернется "ужасом".

В то же время женщина отметила, что желает приглашения в Конгресс, чтобы сказать, "что на самом деле произошло" в день беспорядков.

В первый день своего президентства Трамп помиловал почти всех 1500 человек, обвиняемых в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.

На следующий день более 200 причастных к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года были выпущены из исправительных учреждений после помилования – такое решение раскритиковали правоохранители.