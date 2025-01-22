Сотні учасників штурму Капітолія покинули в'язниці після помилування Трампом

Понад 200 причетних до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року було випущено з виправних установ після помилування президента США Дональда Трампа – таке рішення розкритикували правоохоронці.

Про це повідомило Федеральне бюро в'язниць, пише "Європейська правда".

Правоохоронці написали, що після того як Трамп помилував майже 1500 осіб, звинувачених у зв'язку з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року, 211 людей покинули федеральні установи.

Федеральне бюро в'язниць отримало інформацію ввечері того ж дня, і після певної перевірки наказ було передано до закладу, де перебували затримані.

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Зазначається, що до 09:30 21 січня всі, хто був помилуваний або отримав пом'якшення вироку від Трампа, були звільнені з-під варти.

Однак, як пише Reuters, це рішення зіткнулося із засудженням, зокрема, з боку правоохоронців.

Зокрема Братський орден поліції та Міжнародна асоціація начальників поліції сказали у спільній заяві, що вони "глибоко розчаровані" помилуваннями.

Указ Трампа також доручив Міністерству юстиції закрити всі справи, пов'язані з атакою 6 січня, в тому числі сотні кримінальних проваджень, в яких обвинувачені очікували суду або вироку.

Трамп також здійснив обіцяний шквал виконавчих дій у перший день свого правління, скасувавши десятки рішень свого попередника Джо Байдена.

Крім того, Трамп розповів у Білому домі, як Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.