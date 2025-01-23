Трамп: сумно, що Байден не помилував сам себе

Чинний президент США Дональд Трамп повторив критику на адресу свого попередника Джо Байдена щодо помилування деяких членів його родини, але водночас назвав "сумним", що той не помилував сам себе.

Заяву чинного американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Трамп сказав. що, можливо, "сумно", що Байден не помилував самого себе.

"І знаєте, найсмішніше, а може, і найсумніше, що він не помилував себе", – зазначив він в інтерв’ю Fox News.

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Згодом Трамп додав, що сам "пройшов через чотири роки пекла", "витратив мільйони доларів на судові витрати", однак він "виграв, але зробив це важким шляхом".

"І дуже важко сказати, що вони не повинні проходити через все це. Тому це дуже важко сказати", – додав президент США.

На запитання, чи хотів би він, щоб Конгрес провів розслідування щодо його попередника, Трамп відповів: "Я думаю, ми дозволимо Конгресу вирішувати".

В останні години перебування на посаді президента Байден застосував свої конституційні повноваження, щоб помилувати свого брата Джеймса Б. Байдена та його дружину Сару Джонс Байден.

Також Байден помилував свою сестру Валері Байден Оуенс, її чоловіка Джона Т. Оуенса, а також свого молодшого брата Френсіса Байдена.

Перед тим Байден вирішив превентивно помилувати колишнього голову Обʼєднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, колишнього директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Також під превентивне помилування потрапили члени Конгресу, які працювали в комітеті з розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.