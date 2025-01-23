Трамп: печально, что Байден не помиловал сам себя

Действующий президент США Дональд Трамп повторил критику в адрес своего предшественника Джо Байдена относительно помилования некоторых членов его семьи, но в то же время назвал "печальным", что тот не помиловал сам себя.

Заявление действующего американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

В частности, Трамп сказал. что, возможно, "грустно", что Байден не помиловал самого себя.

"И знаете, самое смешное, а может, и самое печальное, что он не помиловал себя", – отметил он в интервью Fox News.

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Впоследствии Трамп добавил, что сам "прошел через четыре года ада", "потратил миллионы долларов на судебные издержки", однако он "выиграл, но сделал это тяжелым путем".

"И очень трудно сказать, что они не должны проходить через все это. Поэтому это очень трудно сказать", – добавил президент США.

На вопрос, хотел бы он, чтобы Конгресс провел расследование в отношении его предшественника, Трамп ответил: "Я думаю, мы позволим Конгрессу решать".

В последние часы пребывания на посту президента Байден применил свои конституционные полномочия, чтобы помиловать своего брата Джеймса Б. Байдена и его жену Сару Джонс Байден.

Также Байден помиловал свою сестру Валери Байден Оуэнс, ее мужа Джона Т. Оуэнса, а также своего младшего брата Фрэнсиса Байдена.

Перед тем Байден решил превентивно помиловать бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Также под превентивное помилование попали члены Конгресса, которые работали в комитете по расследованию нападения на Капитолий 6 января 2021 года.