Євродепутати від партії Фіцо просять фон дер Ляєн втрутитись у ситуацію з транзитом газу

Депутати Європарламенту, які представляють словацьку партію Smer-SD прем’єр-міністра Роберта Фіцо звернулись до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом втрутитись у ситуацію з транзитом газу через Україну.

Відкритий лист на адресу Єврокомісії партія оприлюднила в своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

У ньому депутати Smer-SD просять фон дер Ляєн "виконати свої зобов'язання та обов'язок згідно з установчими договорами захищати інтереси держав-членів".

"Незважаючи на успішні переговори між урядом Словаччини та урядом України, ми не розуміємо одностороннього і напрочуд авторитарного рішення президента України у воєнний час не виконувати зобов'язання, що випливають з Договору про приєднання", – йдеться у листі.

Реклама:

Словацькі євродепутати стверджують, що до їхнього заклику приєдналися колеги-депутати з Німеччини, Австрії, Угорщини, Італії, Чехії, Кіпру та Греції.

Сам Фіцо жорстко розкритикував Україну як ненадійного партнера та заявив, що йому набридло, як президент Володимир Зеленський їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".

А Угорщина натякнула, що закриє Україні шлях до ЄС через зупинку транзиту енергоресурсів.