Фіцо назвав Зеленського "жебраком і шантажистом" і згадав про образу на Тимошенко

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо жорстко розкритикував Україну як ненадійного партнера та заявив, що йому набридло, як президент Володимир Зеленський їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".

Як пише "Європейська правда", про це Фіцо заявив під час виступу на парламентському комітеті у п’ятницю, відео якого він виклав на своїй Facebook-сторінці.

Засідання парламентського комітету було скликане опозицією, яка вимагала від Фіцо пояснень щодо його зустрічі з лідером Росії Владіміром Путіним у Москві, а також інформації про подальші кроки Словаччини у зв'язку з припиненням транзиту російського газу через Україну.

Фіцо розповів, що в питанні транзиту газу з України на територію Словаччини було підготовлено два варіанти рішень, які нібито були узгоджені прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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Одним з них мала стати домовленість між Росією та Азербайджаном, щоб азербайджанський газ надходив до Словаччини. Але, за словами Фіцо, Володимир Зеленський зірвав цю домовленість.

Другим варіантом була пропозиція материнській компанії SPP створити дочірню компанію на російсько-українському кордоні, щоб словацький газ транспортувався до Словаччини через Україну.

Фіцо назвав президента України ненадійним і сказав, що іноді він "ситий ним по горло".

"Він ходить по тій Європі, просто жебракує і шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитися", – сказав прем'єр-міністр Словаччини.

Натомість він заявив, що Росія завжди була надійним партнером, коли мова йшла про постачання енергоносіїв.

"Росія ніколи нас не обманювала, на відміну від України. Я пам'ятаю ситуацію в 2009 році, коли я був в Україні, коли я звернувся до українського прем'єр-міністра Тимошенко з проханням дати нам з резервуарів, які вони мають в західній частині України, трохи газу, я отримав відповідь, що мене послали до біса. Це типові українці", – поскаржився Фіцо.

Нагадаємо, раніше "ЄП" детально писала про те, що Фіцо став антиукраїнським через образу на Юлію Тимошенко.

Тим часом, президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва через те, що Україна припинила транзит російського газу.

Крім того, у зв’язку з зупинкою транзиту газу Фіцо озвучив список погроз на адресу Києва, серед яких – застосування вето на рішення ЄС щодо України.