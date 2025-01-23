Евродепутаты от партии Фицо просят фон дер Ляйен вмешаться в ситуацию с транзитом газа

Депутаты Европарламента, представляющие словацкую партию Smer-SD премьер-министра Роберта Фицо обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом вмешаться в ситуацию с транзитом газа через Украину.

Открытое письмо в адрес Еврокомиссии партия обнародовала в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

В нем депутаты Smer-SD просят фон дер Ляйен "выполнить свои обязательства и обязанность согласно учредительным договорам защищать интересы государств-членов".

"Несмотря на успешные переговоры между правительством Словакии и правительством Украины, мы не понимаем одностороннего и удивительно авторитарного решения президента Украины в военное время не выполнять обязательства, вытекающие из Договора о присоединении", – говорится в письме.

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Словацкие евродепутаты утверждают, что к их призыву присоединились коллеги-депутаты из Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Кипра и Греции.

Сам Фицо жестко раскритиковал Украину как ненадежного партнера и заявил, что ему надоело, как президент Владимир Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

А Венгрия намекнула, что закроет Украине путь в ЕС из-за остановки транзита энергоресурсов.