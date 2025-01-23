У Чехії судять українку із сином, які привласнили понад 1 млн крон

У чеському місті Острава судять українку та її сина за звинуваченнями у шахрайстві через привласнення понад мільйона чеських крон (понад 41 тисяча доларів) з центру зайнятості.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Згідно з матеріалами суду, українка Наталія Скаркова та її син Сергій Ткач скористались механізмом отримання компенсацій, який існував після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Пара подала заяви на отримання компенсацій для нібито українських біженців, яких насправді не розміщувала, до центру зайнятості в Остраві. При цьому вона не мала права власності на квартиру і не орендувала її.

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"Загалом вони подали 170 заяв на отримання допомоги для українців, але їх (українців. – Ред.) не розмістили. Таким чином, вони незаконно отримали понад мільйон крон", – заявила прокурорка у справі Вероніка Кочова.

За її словами, Скаркова і Ткач подали заяви на компенсації на ще пів мільйона крон, які не були задоволені.

Про шахрайську схему поліцію Чехії повідомило управління праці, яке виявило її завдяки своїм механізмам контролю. Обвинувачені, які тривалий час проживають у Чехії, шкодують про скоєне.

"Вони були винні і з самого початку були зацікавлені в тому, щоб виплатити весь збиток, що вони і зробили", – сказала в суді Кочова.

Вирок у справі, як очікується, оголосять наприкінці лютого. Прокуратура просить суд про умовні терміни на основі угоди про визнання вини.

Нагадаємо, минулого року празькі кримінальні слідчі викрили шахраїв, які зібрали понад 1,1 млн крон (близько 44 тисяч євро) від жертводавців в рамках збору коштів для України.