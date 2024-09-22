У Чехії викрили шахраїв, які зібрали понад 40 тисяч євро нібито на допомогу Україні

Празькі кримінальні слідчі викрили шахраїв, які зібрали понад 1,1 мільйона крон (близько 44 тисяч євро) від жертводавців в рамках збору коштів для України під прапором Фонду JSME LIDÉ ("Ми – люди").

Про це повідомила в суботу речниця празької поліції Єва Кропачова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Протягом кількох місяців вони збирали гроші у скарбнички в різних місцях в універмагах і супермаркетах Праги та прилеглих муніципалітетів регіону Центральна Чехія.

За даними поліції, шахраї зловживали зібраними пожертвами. Замість того, щоб допомагати Україні, вони подорожували світом. Головному організатору, якому 18 років, загрожує до восьми років ув'язнення, повідомила Кропачова.

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"Вони використовували гроші на власні потреби, подорожували за них світом, залишалися за кордоном, але також оплачували спільні витрати, такі як оренда житла та харчування. Таким чином вони зловживали складним становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і бажанням громадян зробити свій внесок, щоб допомогти цій країні", – додала Кропачова.

Під час обшуків у будинках поліція вилучила готівку в розмірі сотень тисяч крон, банківські скриньки, в які шахраї знімали гроші, і багато документів. За словами речниці, поліція поки що довела, що завдані збитки становлять 1,1 мільйона крон, але насправді вони можуть бути в рази більшими.

Фонд JSME LIDÉ зареєстрований у чеському комерційному реєстрі, але не має веб-сайту та акаунтів у соціальних мережах.

Минулого тижня поліція заарештувала ймовірного головного організатора фейкового збору коштів за підозрою в шахрайстві. Водночас було порушено кримінальну справу проти однієї юридичної особи, яка також фігурувала в шахрайстві.

У зв'язку з шахрайським збором коштів поліція попередила громадян бути обережними в подібних ситуаціях. "У випадку, якщо хтось звернеться до них з проханням про допомогу, не боятися розпитати про докази реєстрації збору і, можливо, перевірити все у відповідному регіональному управлінні, муніципалітеті Праги або в Міністерстві внутрішніх справ", – сказала прессекретар поліції.

Нагадаємо, в серпні прокуратура Чехії звинуватила у шахрайстві засновника благодійного фонду Help Ukraine Володимира Гергеля через те, що він нібито привласнив частину дотації чеського Міністерства освіти.

Крім того, з минулого року Естонія та Україна спільно розслідують імовірні розкрадання з боку естонського некомерційного фонду Slava Ukraini та його українських партнерів 1,5 млн євро, що жертвували постраждалим від війни РФ.