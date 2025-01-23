В Чехии судят украинку с сыном, которые присвоили более 1 млн крон

В чешском городе Острава судят украинку и ее сына по обвинению в мошенничестве из-за присвоения более миллиона чешских крон (более 41 тысячи долларов) из центра занятости.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Согласно материалам суда, украинка Наталья Скаркова и ее сын Сергей Ткач воспользовались механизмом получения компенсаций, который существовал после полномасштабного вторжения России в Украину.

Пара подала заявления на получение компенсаций для якобы украинских беженцев, которых на самом деле не размещала, в центр занятости в Остраве. При этом она не имела права собственности на квартиру и не арендовала ее.

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"В целом они подали 170 заявлений на получение помощи для украинцев, но их (украинцев. – Ред.) не разместили. Таким образом, они незаконно получили более миллиона крон", – заявила прокурор по делу Вероника Кочева.

По ее словам, Скаркова и Ткач подали заявления на компенсации еще на полмиллиона крон, которые не были удовлетворены.

О мошеннической схеме полиции Чехии сообщило управление труда, которое выявило ее благодаря своим механизмам контроля. Обвиняемые, которые длительное время проживают в Чехии, сожалеют о содеянном.

"Они были виноваты и с самого начала были заинтересованы в том, чтобы выплатить весь ущерб, что они и сделали", – сказала в суде Кочева.

Приговор по делу, как ожидается, объявят в конце февраля. Прокуратура просит суд об условных сроках на основе соглашения о признании вины.

Напомним, в прошлом году пражские уголовные следователи разоблачили мошенников, которые собрали более 1,1 млн крон (около 44 тысяч евро) от жертвователей в рамках сбора средств для Украины.