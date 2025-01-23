Загреб і Белград побили горщики через вислання хорваток із Сербії

Міністерство закордонних справ Хорватії застерегло співгромадян від поїздок до Сербії після рішення Белграда затримати й вислати з країни пʼятьох хорватських громадянок.

Про це, як пише "Європейська правда", передає балканська служба "Радіо Свобода".

Хорватське Міністерство закордонних справ у четвер, 23 січня, заявило, що надіслало Сербії ноту протесту у звʼязку із затриманням і висланням пʼятьох хорваток.

Вони, як стверджується, брали участь у семінарі, організованому фондом Erste Stiftung однойменного австрійського банку. Після затримання жінкам заборонили вʼїзд до Сербії на один рік.

Реклама:

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман заявив, що поінформує про ситуацію ЄС і збиратиме "всі випадки поганого поводження з хорватськими громадянами".

Додатково хорватське МЗС закликало співгромадян "відкласти всі несуттєві поїздки" до Сербії у звʼязку з "неналежним ставленням та поводженням з хорватськими громадянами в Сербії".

Міністерство закордонних справ Сербії своєю чергою назвало звинувачення Загреба "недоречними" та заявило, що з хорватками мали справу "компетентні державні органи відповідно до правових процедур і звичайної міжнародної практики".

Інцидент відбувся на тлі масових антиурядових протестів у Сербії, які протягом останніх тижнів очолюють студенти, що заблокували понад 60 державних університетів.

Читайте також: Врятувати президента Вучича: навіщо лідер Сербії оголосив референдум про довіру собі