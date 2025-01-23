Загреб и Белград побили горшки из-за высылки хорваток из Сербии

Министерство иностранных дел Хорватии предостерегло сограждан от поездок в Сербию после решения Белграда задержать и выслать из страны пятерых хорватских гражданок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает балканская служба "Радио Свобода".

Хорватское Министерство иностранных дел в четверг, 23 января, заявило, что направило Сербии ноту протеста в связи с задержанием и высылкой пятерых хорваток.

Они, как утверждается, участвовали в семинаре, организованном фондом Erste Stiftung одноименного австрийского банка. После задержания женщинам запретили въезд в Сербию на один год.

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Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман заявил, что проинформирует о ситуации ЕС и будет собирать "все случаи плохого обращения с хорватскими гражданами".

Дополнительно хорватский МИД призвал сограждан "отложить все несущественные поездки" в Сербию в связи с "ненадлежащим отношением и обращением с хорватскими гражданами в Сербии".

Министерство иностранных дел Сербии в свою очередь назвало обвинения Загреба "неуместными" и заявило, что с хорватками имели дело "компетентные государственные органы в соответствии с правовыми процедурами и обычной международной практикой".

Инцидент произошел на фоне массовых антиправительственных протестов в Сербии, которые в течение последних недель возглавляют студенты, заблокировавшие более 60 государственных университетов.

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