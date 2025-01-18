Десятки тисяч людей приєдналися до студентських протестів у Белграді

Десятки тисяч антиурядових протестувальників у Белграді в п'ятницю стояли мовчки перед будівлею державного телебачення РТС протягом 15 хвилин, щоб вшанувати пам'ять жертв обвалу даху залізничного вокзалу, в якому вони звинувачують сербську владу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Протест організували і провели студенти Белградського державного університету, які вимагають притягнути до відповідальності винних в обваленні даху, що призвело до загибелі більше десятка людей.

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Брати-близнюки Лазар і Лука Стояковичі, активісти факультету організаційних наук Белградського університету, були названі проурядовою газетою Vecernje Novosti лідерами протесту, яким платить хорватська спецслужба.

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Їхні паспорти, фотографії та особисті дані були опубліковані в газеті. Але Лазар і Лука не злякалися і продовжували протестувати. У п'ятницю вони були серед протестувальників перед будівлею РТС.

"Корупція проникла в усі прошарки нашого суспільства, і це головна причина обвалу даху і загибелі 15 людей", – сказав Лука Стоякович, пояснюючи, чому вони протестують.

"Основна проблема в тому, що тут немає системи, одна людина приймає всі рішення", – сказав Лазар Стоякович.

Студенти звинувачують правлячу Сербську прогресивну партію (СНП) президента Александара Вучича в корупції і кумівстві, що він і партія заперечують.

Студенти державних університетів у Белграді, Крагуєваці та Ніші вже кілька тижнів блокують заняття, вимагаючи оприлюднення всіх документів, що стосуються реконструкції вокзалу, а також кримінального переслідування посадовців, відповідальних за катастрофу.

Щодня вони блокують рух перед своїми факультетами на 15 хвилин, щоб вшанувати пам'ять 15 жертв.

Бетонний навіс нещодавно відремонтованого даху вокзалу в Новому Саді обвалився 1 листопада, в результаті чого 14 людей загинули і троє отримали поранення. Пізніше один з постраждалих помер.

Тисячі антиурядових протестувальників у Белграді в неділю, 12 січня, вийшли на мітинг із метою вшанувати пам’ять 15 жертв трагедії.

На цьому тлі президент Сербії Александар Вучич звернувся до опозиції з проханням вимагати проведення так званого консультативного референдуму, щоб визначити, яку підтримку він має серед громадян.

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