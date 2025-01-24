Прем’єр Грузії каже, що війни в Україні "можна було уникнути"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що російсько-української війни "можна було уникнути", але цього не сталося через "низку суб’єктів".

Про це, як цитує "Эхо Кавказа", він сказав журналістам у місті Зестафоні, пише "Європейська правда".

Під час спілкування із журналістами Кобахідзе заявив, що "війни в Україні можна було уникнути". Однак, за його словами, "низка суб'єктів зробила все можливе, щоб сприяти військовій агресії Росії в Україні".

"На жаль, сталося те, що сталося, і це спричинило руйнівні наслідки для нашої дружньої країни України. Звичайно, будь-якої війни можна уникнути. Війни 2008 року (російсько-грузинська війна. – Ред.) можна було легко уникнути, війни в Україні можна було уникнути, проте певні сили, так звана Deep State (глибинна держава. – Ред.), глобальна партія війни, зробили все, щоб війна в Україні почалася", – сказав він.

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Він також підкреслив, що розвитку "українського сценарію" в Грузії начебто вдалося запобігти завдяки "Грузинській мрії".

"Крок за кроком усе йшло до цієї війни. Оскільки ми не робили того, чого вимагала радикальна опозиція, [у Грузії] не сталося те, що сталося в Україні", – заявив Кобахідзе.

Також грузинський прем’єр уточнив, що не говорив, що у війні винна Україна.

"Я сказав, що Україна не змогла уникнути того, чого можна було уникнути", – підсумував він.

Нагадаємо, у листопаді Кобахідзе після розгону багатотисячного протесту заявив, що в країні не буде реалізований "сценарій Майдану".

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